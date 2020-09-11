Не прошли проверку на прочность. Тимати и Анастасия Решетова расстались

Российский рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова расстались.

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Об этом Решетова сообщила в Instagram. Она рассказала, что после рождения сына Ратмира их отношения не смогли пройти "проверку на прочность". "Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", — отметила Анастасия.

Модель заявила, что за последние 6 лет изменились как она сама, так и ее взгляды на жизнь. "Не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло", — уточнила Решетова в своем посте.

Тимати и 1-я вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова состояли в отношениях с 2015 года. Девушка снималась в его клипах "Ключи от рая" и "Зеро". В октябре 2019 года у пары родился сын Ратмир.

У Тимати также есть 6-летняя дочь Алиса, родившаяся в отношениях с моделью Аленой Шишковой.