Против журнала, выпустившего статью о возможном психическом заболевании сына Евгения Плющенко, возбудили уголовное дело. Адвокат Яны Рудковской Анна Бутырина в интервью "Газете.Ru" уточнила, что ее клиентка не планирует добиваться денежной компенсации — семья Плющенко заинтересована в привлечении виновных к уголовной ответственности.

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Скандальная история берет свое начало еще в мае 2020 года. Тогда на сайте журнала StarHit появилась статья со ссылкой на анонимных экспертов, в которой говорилось о возможных нарушениях в психическом развитии семилетнего Саши Плющенко - сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

В частности, в материале говорилось о том, что Плющенко-младший, вполне возможно, страдает синдромом Аспергера. Это одна из форм аутистического спектра заболеваний, характеризующуюся особенностями (трудностями) в социальном взаимодействии, сказывающуюся на том, как человек воспринимает внешний мир и обрабатывает информацию. Подобная информация ранее также появлялась в разных Telegram-каналах.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Родители Плющенко опровергли выдвинутую в статье версию о проблемах сына и пригрозили подать иск на издание за "несоответствие этическим нормам", их поддержали многие спортивные деятели, а сам Саша даже обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить журналу "писать гадости". Впоследствии главный редактор StarHit Анастасия Ананьина объяснила, что материал не был авторским и не отражал мнения редакции — первоисточником якобы было другое издание. Тем не менее публикацию с сайта сняли, а затем редакция, по словам Рудковской, принесла извинения ее семье за распространение фейка о ребенке.

На этом, впрочем, разбирательства только начинались. В сентябре стало известно, что Рудковская обратилась в Следственный комитет в связи с материалом о болезни Александра. Мама юного спортсмена считает, что статья нарушала тайну частной жизни.

24 ноября Рудковская объявила, что их семья добилась возбуждения уголовного дела против StarHit. Продюсер сообщила, что они с мужем не оставляли попыток и делали все, "чтобы эта дикая подлость не осталась безнаказанной". Родителям помогают адвокаты Александр Добровинский (отстранен от профессиональной деятельности на два года по итогам рассмотрения дела актера Михаила Ефремова), Анна Бутырина (была участницей дела Ефремова) и Марина Дубровская (юрист бывшей жены хоккеиста Никиты Зайцева Маргариты и экс-футболиста "Спартака" Дениса Глушакова).

"Я хочу предупредить наших недругов и людей, которые заказали эту лживую статью, что правосудие восторжествует. Мы долго к этому шли, и впереди нас ждет долгая борьба за правосудие, но я знаю, что мы победим. Нас ждет очень большое дело. Мы не собираемся никому ничего прощать, таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания за их мерзкие действия, также закрытия источников их лживой информации. Честно, достали!" – написала Рудковская в своем аккаунте в Instagram.

О предстоящем судебном разбирательстве высказался адвокат Добровинский. По словам адвоката, публикация о болезни Плющенко-младшего "потрясла нашу страну, но о ней быстро все забыли". Правозащитник уверен, что целью статьи было досадить родителям Александра, а недоброжелатели выбрали "слишком жестокий способ", действуя против беззащитного ребенка.

"Нельзя было дать возможность полагать, что и в следующий раз можно опубликовать подобную дикость. И 20 ноября в МВД России по Даниловскому району было подписано постановление о возбуждении уголовного дела против лиц, опубликовавших статью с заведомо ложной информацией. Впереди нас ждет расследование, которое позволит найти виновника и восторжествовать справедливости", — сообщил он.

В интервью "Газете.Ru" адвокат Анна Бутырина уточнила, что ее клиентка — Рудковская — не планирует добиваться денежной компенсации от "СтарХита". Она рассчитывает на привлечение к уголовной ответственности. "Яна ждет только привлечения к уголовной ответственности виновных и надеется, что это дело послужил уроком для СМИ, которые распространяют ложные сведения. Часть 2 статьи 128.1 не предусматривает лишение свободы, но предусматривает штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы до 240 часов", — сказала Бутырина.

Информацию о возбуждении дела подтверждает и ТАСС. В распоряжении агентства оказалось соответствующее постановление из правоохранительных органов. "Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации)", — сказано в документе.

За последний год Рудковская и Плющенко уже второй раз обращаются в полицию. В декабре 2019-го было возбуждено уголовное дело после поступивших в адрес Александра Плющенко угроз в социальных сетях. Рудковская даже пообещала 1,5 млн рублей за информацию о злоумышленниках, также семья усилила службу личной охраны. Информации об итогах этого расследования к текущему моменту нет.