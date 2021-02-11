Не свои. Эксперты назвали знаменитостей с накладными волосами
Foto: Vida Press/Instagram.com/kyliejenner/

Модные редакторы The Sun раскрыли имена знаменитостей, которые регулярно наращивают волосы.

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В качестве первого примера эксперты привели предпринимательницу Кайли Дженнер, которая любит экспериментировать со своей внешностью. Отмечается, что в марте 2020-го она опубликовала видео, на котором показала, как парикмахер окрашивает корни ее светлых волос. При этом на кадрах было видно, что натуральные пряди 23-летней звезды на самом деле жидкие и короткие, в отличие от тех, что запечатлены на фотографиях. На данный момент у предпринимательницы накладные темные волосы, длина которых доходит до ее колен.

Не свои. Эксперты назвали знаменитостей с накладными волосами
Foto: AP/Scanpix/LETA

Cтаршая сестра Дженнер, телезвезда Ким Кардашьян, также часто меняет длину волос. Отмечается, что в одном из интервью она рассказывала о способе скрыть накладные пряди. По ее словам, она туго заплетает короткие волосы по обеим сторонам лица до самого затылка, чтобы нарощенные гармонировали с ее естественными прядями.

AFP/Scanpix/LETA
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В список вошла и американская певица и актриса Ариана Гранде, которая известна своей фирменной прической — длинным конским хвостом. В 2014 году она написала в своих соцсетях о том, что испортила волосы, поскольку в подростковом возрасте ей приходилось обесцвечивать и красить их в красный цвет каждые две недели для съемок в сериале "Сэм и Кэт". "Теперь у меня вновь каштановый цвет волос. Я использую нарощенные волосы, но ношу их в виде конского хвоста. Мои натуральные пряди настолько испорчены, что они выглядят совершенно неряшливо, когда я их распускаю", — призналась она.

Не свои. Эксперты назвали знаменитостей с накладными волосами
Foto: Reuters/Scanpix

Модель и соведущая телешоу Loose Woman Кэти Прайс рассказала The Sun о том, что она удалила накладные пряди с целью восстановить состояние своих натуральных волос. В итоге выяснилось, что светловолосая звезда на самом деле брюнетка.

Katie Price, Keitija Praisa
Foto: Vida Press

Голливудская актриса Холли Берри также неоднократно прибегала к наращиванию волос. По информации издания, в нулевых знаменитость долгое время ходила с короткой стрижкой пикси. Поскольку волосы долго отрастают, Берри использовала накладные пряди. Она отметила, что они ей нравятся, так как с ними не так сложно "возиться", как с ее естественными кудрями.

AP/Scanpix
Foto: AP/Scanpix
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Source

Lenta.ru

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