Не только Алек Болдуин. Знаменитые фильмы, на съемках которых произошли трагедии

Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагедии случались и на съемках других фильмов.
О несчастных случаях на съемках знаменитых фильмов вспоминает Deutsche Welle.
- 1. Вестерн "Ржавчина": Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера
- 2. "Ворон": погиб актер Брэндон Ли - сын легенды боевых искусств Брюса Ли
- 3. Фильм "Сумеречная зона": рухнувший вертолет и трое погибших
- 4. "Только для твоих глаз": гибель каскадера
- 5. "Миссия невыполнима - 6": двойной перелом у Тома Круза
- 6. "Доспехи бога": перелом основания черепа у Джеки Чана
- 7. "Джанго освобожденный": Ди Каприо до крови поранил руку
- 8. "Апокалипсис сегодня": пьяный Мартин Шин разбил зеркало