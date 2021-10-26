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Вестерн "Ржавчина": Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера
Не только Алек Болдуин. Знаменитые фильмы, на съемках которых произошли трагедии
Foto: Reuters/Scanpix

Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагедии случались и на съемках других фильмов.

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О несчастных случаях на съемках знаменитых фильмов вспоминает Deutsche Welle.

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Вестерн "Ржавчина": Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера
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