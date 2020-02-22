Многие российские знаменитости тратят деньги не только на роскошную жизнь, но и вкладывают в детей. Отпрыски звезд получают образование в самых престижных колледжах и вузах мира.

О том, где учатся дети знаменитых людей и сколько это стоит, пишет "Комсомольская правда".

США



Телеведущая Юлия Бордовских отправила дочь Марию на учебу в США еще в школьном возрасте. Уже тогда девочка увлекалась фотографией и параллельно учебе в школе посещала курсы и выиграла несколько конкурсов. Сейчас она является студенткой отделения фотографии Школы искусств Тиша Нью-Йоркского университета. Стоимость обучения в этой школе составляет от 51 тысячи долларов в год и выше.

Соня Киперман - старшая дочь певицы Веры Брежневой в 16 лет перехала в Калифорнию, где поступила в элитную школу. Сейчас ей 18 и она изучает гуманитарные науки и искусство в Уиттьер-колледже, где образование обходится в 21 тысячу долларов в год и более.

19-летняя падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия учится в нью-йоркской Школе дизайна Парсонс, где изучает дизайн интерьеров, одежды, рекламы и фотоискусство. "КП" отмечает, что живет девушка в общежитии на Манхэттене и встречается с однокурсником. Обучение в Школе дизайна Парсонс стоит от 46 тысяч долларов.

Великобритания



Дочь певца Александра Малинина Устинья пока учится в школе в Германии вместе с братом Фролом, после чего отправится постигать искусство вокала в Лондоне, в Королевской академии музыки. Учебное заведение уже подтвердило, что девушку приняли. А ее брат вернется в Россию, где будет получать образование в художественном училище при Академии искусства и живописи. Стоимость образования в Королевской академии музыки - 16 тысяч евро.

Дочь актеров Марии Голубкиной и Николая Фоменко, 21-летняя Настя в учится в Лондонском университете, где изучает менеджмент. "Раньше думала, что только мои дети учатся в Англии, - цитирует Голубкину издание. - Но оказалось, там много русских: из тех семей, которые могут за это платить. Вкладывать в образование - самое правильное решение, это знают уже все родители моего возраста. И почти все они так или иначе на него копят".

21-летний сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров в прошлом году получил диплом бакалавра по специальности "Основы бизнеса и международной экономики" и продолжил обучение в магистратуре Лондонского университета.

Сын жены Стаса Михайлова Инны от первого брака Андрей Канчельскис уже окончил Оксфорд и работает агентом по спортивной рекламе. А его сестра Ева учится в Королевском колледже Лондона - одном из старейших университетов Англии.

В престижных университетах Лондона образование обходится в сумму от 15 до 30 тысяч фунтов стерлингов.

Бельгия



21-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна мечтает покорить модную индустрию и хочет основать свой дом моды. Среднее образование девушка получила в частной школе в Париже, а сейчас учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена, где изучают дизайн, моду, прикладное искусство. Это одно из старейших учебных заведений Европы и именно здесь когда-то учился Ван Гог. Чтобы поступить, всем претендентам необходимо сдать экзамены по живописи и рисунку, пройти конкурс портфолио и собеседование.

Год учебы в Королевской академии изящных искусств стоит 8 тысяч долларов.