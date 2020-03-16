Не убедили. Казарновская оценила вокальные данные российских поп-звезд

Оперная певица Любовь Казарновская, бывшая членом жюри музыкального шоу "Призрак оперы", в котором звезды эстрады исполняли оперные композиции, оценила вокальные данные российских артистов, сообщает НТВ.

По ее словам, наиболее успешен в оперном жанре был Филипп Киркоров, который имел "очень хорошие попадания". Кроме него, Казарновская высоко оценила Диму Билана, который исполнял старинные арии.

При этом Казарновская заявила, что выступления Полины Гагариной и Валерии в оперном жанре ее не убедили. Артистка отметила, что зато певицы блистательно исполнили романсы.

"Я была и лояльна, и строга, но я не говорила и половины того, что мы должны были говорить. В оперном репертуаре надо было разбомбить всех, почти всех", — рассказала Казарновская.

По ее признанию, приходилось частично замалчивать правду и завышать оценки, чтобы шоу шло и дальше.