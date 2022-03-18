Не уедет жить в Лондон. Попавший под санкции Лепс потерял 20 миллионов долларов

Российский певец Григорий Лепс, попавший в санкционные списки, лишился более 20 миллионов долларов.

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Как сообщают российские СМИ со ссылкой на концертного директора Кирилла Чибисова, часть денежных активов Лепс хранил в банках США и Великобритании. Сейчас эти средства заморожены на счетах и недоступны, да и сам он в эти страны въехать не может.

"Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он — жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 миллионов долларов", — цитируют Чибисова СМИ.

Правда, к нынешним санкциям эта история не имеет отношения. В списки нежелательных лиц США включили Лепса еще в 2013 году наряду с другими предполагаемыми участниками преступной группировки "Братский круг".

Как пояснили тогда представители американского минфина, Лепс работал на Владислава Леонтьева (его называли главой международной русской мафии, скончался в конце 2020 года), участвуя в незаконной перевозке денег.

После этого МИД Великобритании неоднократно отказывал Лепсу в выдаче визы без объяснения причин.