Близкие актрисы Елены Кондулайнен, перенесшей инсульт минувшим летом, рассказали о ее состоянии. По словам художественного руководителя Театра Луны, где она состоит в труппе, артистка перестала выходить на связь с коллегами и замкнулась в себе. Подруга Кондулайнен рассказала, что ей удалось восстановить речь.

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24 июля 2020 года звезду 90-х Елену Кондулайнен госпитализировали с инсультом в одну из московских больниц. В конце августа актрису выписали. СМИ писали, что она не может самостоятельно передвигаться и с трудом разговаривает. В конце ноября в московском Театре Луны прошли показы спектакля "Маки", но без Кондулайнен — год назад она блистала на сцене в главной роли. Сейчас артистка перестала выходить на связь с коллегами, ушла в изоляцию и даже сменила номер телефона.

"Она в какой-то изоляции, не пишет, не звонит, уже больше месяца ее не слышал, — рассказал изданию StarHit худрук Театра Луны Сергей Проханов. — Наверное, не хочет ни с кем контактировать, старается прийти в себя".

В театре отметили, что с нетерпением ждут возвращения Кондулайнен. Близкая подруга и коллега актрисы Марина Миронова рассказала, что она идет на поправку, ей уже удалось восстановить речь. "Недавно общалась с Еленой, речь у нее сейчас прекрасная, — добавила она. — Разумеется, ей показан покой и позитивные эмоции, чему мы и будем всемерно способствовать. Она соблюдает определенный режим, слушается рекомендаций врачей. Настроение спокойное и философское, она — молодец!"

В настоящий момент Кондулайнен восстанавливается после перенесенного инсульта. Рядом с ней находится сиделка, а также ее сыновья Александр и Михаил.

Минувшим летом Кондулайнен сразил инсульт на деловой встрече с коллегами по Театру Луны в Парке Горького. Очевидцы заметили, что у звезды стали проявляться нарушения речи, а сама она жаловалась на сильную головную боль. Состояние актрисы резко ухудшилось во время произнесения тоста. Сотрудники кафе, где она находилась, вызвали медиков, опасаясь за здоровье Кондулайнен, но, когда те приехали, она наотрез отказалась ехать в больницу. Врачам стоило усилий уговорить ее поехать вместе с ними.

Медики диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, сосудистое поражение головного мозга. Также отмечалась общая заторможенность речи. В клинике она провела около месяца.

Позднее коллега знаменитости, актриса Любовь Руденко, рассказала, что причиной инсульта могли стать переживания из-за неудавшегося творческого вечера, на который к Кондулайнен никто не пришел. Она обратила внимание, что артистка всегда была очень эмоциональным человеком. "Она хотела собрать на творческий вечер народ. И никто не пришел. А для Лены это была очень нервная ситуация и очень сильный стресс. И эта душевная травма спровоцировала инсульт. Я в этом уверена", — поделилась Руденко в эфире телеканала НТВ.

Елена Кондулайнен начала сниматься в кино в 1980-х годах. Всесоюзную популярность ей принесла роль Смерти в фильме "Сто дней до приказа" режиссера Хусейна Эркенова.