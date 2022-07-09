"Неприятно видеть, как русские артисты игнорируют войну". Певица Луна о музыке, пропаганде и будущем Украины

В начале июля в рижском баре Laska прошел благотворительный концерт украинской группы "Луна". Нам удалось поговорить с ее лидером, певицей Луной о войне, роли артиста в темные времена, творчестве и будущем Украины.

В Ригу, по ее словам, группа хотела приехать давно, но из-за "ковидных" ограничений не получалось, а потом пришла война. Нынешний концерт состоялся во многом благодаря содействию министерства культуры Украины.

Что вы делали и где были в роковое утро 24 февраля?

Я уже накануне ощущала, что будет что-то не так, Путин сказал довольно жесткую речь. На тот момент мы приняли решение отменить гастроли в России, которые уже несколько раз переносились из-за "ковида". Я проснулась в 4:30 утра от того, что супруг разговаривал с моей мамой по телефону и пытался ее успокоить. В центре Киева не было слышно взрывов, но подруга позвонила и говорит: "Просто п*****, у меня выбило окна". Все сразу приехали к нам, была паника, собирали вещи. Западные СМИ писали о возможном начале войны и советовали собрать тревожный чемоданчик, снять деньги. Мы этого не сделали, так как до последнего не верили.

Можно сказать, что утро началось со сбора вещей под звуки сирен. Тяжелее всего было видеть глаза ребенка, который не понимает, что происходит. Более того, ты сам не понимаешь. Пришлось расстаться с нашими мужчинами - женщины уехали за границу, ехали трое суток на поезде, спали на полу. Потом потихоньку начали адаптироваться, сейчас уже чувствуем себя получше. Надеюсь, скоро мы победим! Спасибо вашей стране за поддержку.

Какова роль артиста во время войны?

Как показала война, он не может быть аполитичным, потому что любая пропаганда покупает часть артистов. Получается, что в руках политиков, артист — это мощный инструмент для завоевания доверия. Свободный артист в противовес пропаганде — это рупор свободы и правды. Соответственно, мы не можем сидеть на месте, мы должны ездить, рассказывать людям, просить о помощи, вдохновлять и говорить об этом каждый день.