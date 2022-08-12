"Нет надежды, что она выживет". Родственники Энн Хеч готовятся к смерти актрисы

"Нет надежды, что она выживет", — такое заявление сделали родственники американской актрисы и режиссера Энн Хеч. В прошлую пятницу 53-летняя звезда попала в тежелую аварию, врезавшись на машине в частный дом, после чего машина загорелась.

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По данным Variety и BBC, актриса до сих пор находится в коме и в критическом состоянии, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. Семья Хеч сообщила, что у актрисы очень мало шансов выжить. В настоящее время жизнь звезды поддерживается искусственно.

11 августа семья актрисы объявила, что ее мозг был признан мертвым, и позже будет принято решение об отключении актрисы от систем жизнеобеспечения. Жизнь Хеч будет поддерживаться до тех пор, пока не будет решено, может ли она стать донором органов. Как сообщает Variety, Хеч всегда была за донорство органов.

"У Энн было большое сердце, ее щедрый дух тронул всех, кто ее встречал. Она видела свою миссию в жизни — распространять доброту и радость. Ее будут помнить как смелую женщину, и многим будет не хватать ее света", — говорится в заявлении семьи.

Энн Хеч известна благодаря съемках в культовых фильмах — "Психо", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и многих других.

Как уже сообщалось, инцидент случился в минувшую пятницу: синий Mini Cooper, которым управляла Энн Хеч, на большой скорости съехал с дороги и врезался в жилой дом. От столкновения возник сильный пожар. 59 пожарных в течение часа боролись с огнем, охватившим машину актрисы и дом, в который она врезалась.

Парамедикам удалось извлечь актрису из машины и доставить ее в больницу в критическом состоянии. После аварии полиция получила разрешение на анализ крови Хеч в связи с подозрением, что она управляла автомобилем под воздействием алкоголя.