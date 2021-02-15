Нет шансов. СМИ сообщили о неизлечимой болезни Бари Алибасова
Foto: instagram.com/alibasov_nana

Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак в интервью "Пятому каналу" выразил мнение, что симптомы, которые есть у 73-летнего продюсера Бари Алибасова, свидетельствуют о проблемах с его здоровьем.

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Доктор указал, что "нарушение памяти, внимания, потеря ориентации" чаще всего являются "сенильной или старческой деменцией". По его словам, такое состояние приведет к тому, что Алибасов о себе заботиться не сможет.

Эксперт полагает, что у него практически нет шансов на возращение к прежней жизни. Полторак также сомневается, что нынешние помутнения сознания у Алибасова носят временный характер.

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