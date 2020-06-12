"Ни копейки". Родственники погибшего водителя не примут денег от Ефремова

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова сообщил, что его родственники не возьмут денег от заслуженного артиста России. По его словам, в течение двух дней после смертельной аварии никто из окружения актера не позвонил им и не принес извинений.

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11 июня в Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в начале этой недели. Согласно РИА "Новости", на место захоронения родные и близкие Захарова принесли 14 венков, однако венка от Ефремова среди них не было.

Как рассказал адвокат семьи погибшего Александр Добровинский, родственники Захарова не возьмут денег от заслуженного артиста России. Он также подчеркнул, что до вечера 10 июня никто из окружения актера не позвонил близким Сергея и не принес извинений.

"Брат погибшего Сергея мне сказал, что они ждали хотя бы извинений от близких Ефремова. Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если какие-то деньги будут предложены им. Одна фраза тронула меня до сердца: "Жизнь нашего брата бесценна, и деньгами ее купить нельзя", — сказал он в эфире "России 1".

Сам Ефремов 11 июня был вызван на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве. По словам источника в правоохранительных органах, артиста допрашивали по вопросам, касающимся его состояния перед ДТП, употребления наркотиков, алкоголя и наличия возможного стресса.

"Следствие допрашивает Ефремова по всему периметру вопросов, касающихся его состояния перед ДТП, употребления алкоголя, наркотиков, наличия стресса накануне. С кем и где он употреблял, когда", — заявил он.

При этом в столичном ГУ МВД подчеркнули, что 56-летний актер был допрошен как свидетель по делу о сбыте наркотиков. Также с ним были проведены следственные действия в рамках уголовного дела о нарушении ПДД в состоянии опьянения. Известно, что допрос продолжался около пяти часов.

Кроме того, в четверг в СМИ появилась информация, что сим-карта находящегося под домашним арестом Ефремова была использована для входа в Telegram, тогда как ранее суд запретил ему пользоваться средствами связи — общаться актеру разрешено только с близкими родственниками и адвокатом. Однако дочь артиста Анна Мария пояснила, что его телефон находился либо у менеджера, либо у жены. "У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А еще он не пользуется социальными сетями, кроме WhatsApp", — добавила она.

Впоследствии источник в правоохранительных органах подтвердил, что актер не нарушал условий домашнего ареста. "Оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет. Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование интернетом и средствами связи", — цитирует его ТАСС.

Поддержку Ефремову после смертельного ДТП выразили некоторые его коллеги — в частности, актеры Рената Литвинова и Алексей Панин.

"Вас когда-нибудь травили? Меня — да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства, когда именно травят и добивают упавшего. Да, я про Михаила Ефремова — это драма для всех сторон — с ним тоже случилось горе — да, я про милосердие", — написала она в соцсети.

В свою очередь Панин назвал Ефремова великим артистом и призвал не сажать его в тюрьму. "Михаил Ефремов – великий артист, его нельзя сажать в тюрьму. Это мое личное мнение, я говорю коротко", — цитирует его НСН.

По поводу ДТП с участием Ефремова высказался и кинематографист Иван Охлобыстин. Он выразил мнение, что в инциденте, произошедшем 8 июня, "погибли два человека".

"Что по факту: погиб человек, нет, погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек. И у того, и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы. И те, и другие. Им нужен мир и любовь, а не хайп на крови", — написал он в социальной сети "ВКонтакте".