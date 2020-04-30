Художник Никас Сафронов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал о своем не признанном судом шестом сыне — гражданине Литвы Дмитрии Цибульском.

Сафронов уточнил, что у него не было романа с матерью Цибульского, однако он принял его и считает "родным сыном". Мужчина познакомился с Сафроновым некоторое время назад и попросил о материальной помощи. Сафронов оформил нотариальную доверенность на Дмитрия, чтобы тот явился в суд, который должен был признать отцовство. "Как было не помочь родному сыну? Но он уже взрослый, самостоятельный человек, я вложил в него $100 тыс., дал все необходимые разрешения на оформление нужных ему бумаг, пусть сам дальше строит свою судьбу", — сказал художник.

Известно, что проживающий сейчас в Эстонии Цибульский не явился на два судебных заседания, касающихся признания Никаса Сафронова его отцом.