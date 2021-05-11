RIA Novosti/ Scanpix
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Известный российский художник Никас Сафронов пожаловался на домогательства от богатой клиентки. Он рассказал, что женщина с момента знакомства стала проявлять к нему недвусмысленные знаки внимания, пишет "Экспресс-газета".

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65-летний живописец отметил, что к нему обратился состоятельный предприниматель из Швейцарии и попросил написать портрет его жены. Та пожелала позировать обнаженной только Сафронову.

"То руку положит чуть ниже живота, то смотрит пристально в глаза, но пройдет мимо и как бы невзначай нежно заденет меня. В итоге она столь сильно раскрепостилась, что стала меня домогаться — просто прямым текстом заявила, что хочет со мной переспать", — поделился художник.

Писать портрет клиентки Сафронов не стал, он вернул деньги мужу, а настойчивая поклонница еще долго писала ему и звонила. Живописец добавил, что не воспринимал ее как романтический объект, не было симпатии и "химии", кроме того, он счел неэтичным интимные отношения с натурщицей.

Ранее Сафронов рассказал про секс с певицей Натальей Ветлицкой. Они познакомились на вечеринке, и художник был "готов искуситься". По его словам, артистка тогда употребляла наркотики. После пары встреч их интимные отношения прекратились.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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