Никита Михалков попал в реанимацию с двусторонней пневмонией

Российский режиссер и актер Никита Михалков был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

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По сообщениям СМИ, Михалков попал в больницу два дня назад, но после ухудшения состояния переведен в реанимацию. Изначально предполагалось, что у режиссера коронавирусная инфекция, однако его представитель позднее сообщил, что Михалков болен гриппом. Болезнь осложняется двусторонней пневмонией и проблемами с кишечником.

СМИ отмечают, что режиссер находится в сознании. Он на низком потоке кислорода, дыхательный процесс нормализован.