Николай Басков оконфузился перед президентом Латвии

Российский юморист Максим Галкин вспомнил курьезный случай, который произошел несколько лет назад на приеме у президента Латвии, пригласившего на завтрак российских артистов - гостей "Новой волны".

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Историю, в которой певец Басков оконфузился перед тогдашним президентом нашей страны Валдисом Затлерсом Галкин рассказал в эфире YouTube-шоу "Я себя знаю" комика и шоумена Азамата Мусагалиева.

По словам Максима, все происходило в юрмальской резиденции президента. На завтрак были приглашены Раймонд Паулс, Лев Лещенко, Надежда Бабкина и другие известные российские артисты. Прием проходил очень чинно и сдержанно, пока не появился опоздавший Николай Басков. Певец, рассказал Галкин, всю ночь где-то веселился и ввалился к Затлерсу с зычным "А вот и я!" Свое опоздание он оправдал тем, что принес подарок. "Если выбирать из всего возможного, это была бы последняя вещь, которую я бы стал дарить президенту Латвии", - рассказал Максим. Последней вещью оказалась бутылка водки в подарочной упаковке в виде советского снаряда с красной звездой.

Затем Басков положил "снаряд" на плечо, и оттуда вывалилась банка с малосольными огурцами - она упала и разбилась о подлокотник кресла, где сидел Затлерс, а все содержимое оказалось на брюках президента. "Он был весь в этом рассоле", — добавил Галкин.

Неловкую ситуацию разрядил Лев Лещенко. "Ну что, может быть, водочки тогда, — предложил он. - Жалко, закуска погибла". И закуску предложила супруга Затлерса, у которой очень кстати оказались домашние малосольные огурчики.