Николай Басков рассказал о требованиях к будущей жене

Российский певец Николай Басков признался, что мечтает встретить в жизни любовь, создать семью и завести детей. В интервью "Комсомольской правде" исполнитель рассказал, какой должна быть его будущая супруга.

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Певец рассказал о своих требованиях к жене: он считает, что к любимому человеку должно тянуть не только духовно, но и физически. Женщина сначала открывается внешне, после чего перед мужчиной предстает ее душа. Чтобы пара жила в гармонии, важно узнать друг друга, достоинства и недостатки каждого.

Басков подчеркнул, что является человеком, "который любит заботиться, восхищаться, быть романтиком, дарить невероятные эмоции", поэтому ждет в ответ того же. При этом певец добавил, что создание и сохранение семьи требует огромного взаимного труда. Женщина, по его мнению, отвечает за "погоду" в доме.

"И в большей степени могу сказать, что "погода в доме" зависит от женщины. Потому что мужчина должен зарабатывать, обеспечивать, решать все социальные вопросы. На него взваливается все. А женщина должна быть тылом и поддержкой", — заявил Басков.

По словам певца, он сам любит радовать близких, поэтому будучи в отношениях, он никогда не возвращался домой без цветов.

При этом исполнитель не раскрыл, состоит ли он сейчас в отношениях. Он допускает, что его неудачи в личной жизни могут быть связаны с излишней публичностью: многие считают, что Басков таким образом занимается пиаром.