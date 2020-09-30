Николая Баскова заподозрили в наличии тайной семьи
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Российский певец Николай Басков озадачил подписчиков, опубликовав в Instagram фото с отдыха на Алтае, на котором он изображен на фоне сидящих к нему спиной женщины и ребенка.

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Мнения пользователей соцсети разделились: одни считают, что артист намекает на наличие у него семьи, другие — что он пытается отвлечь внимание от скандала с участием в "постыдной акции против белорусского народа".

Львиная доля комментариев под его публикациями содержит негодование по поводу участия исполнителя в записи песни в поддержку действующей белорусской власти.

Напомним, что Басков и более 20 других российских и белорусских артистов, среди которых Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Диана Гурцкая и Анита Цой, записали песню под названием "Любимую не отдают" в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Название композиции дала фраза Лукашенко, которую он произнес перед президентскими выборами в августе.

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A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Sep 29, 2020 at 5:58am PDT

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