"Никому эта война не нужна". Десятки российских знаменитостей выступили против войны на Украине

Десятки российских артистов, телеведущих и других знаменитостей выступили в социальных сетях против военных действий России на Украине. Некоторые публиковали видеообращения, другие ограничивались черным фоном вместо фотографии и хештегом #нетвойне.

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Среди тех, кто выступил против военных действий России на Украине, телеведущие Иван Ургант, Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак, певцы Сергей Лазарев, Иван Дорн, Манижа, футболист Федор Смолов, шахматист Ян Непомнящий, актеры Данила Козловский, Ирина Старшенбаум, Марина Зудина, Катерина Шпица, Дарья Повереннова, Алика Смехова, писатели Александр Цыпкин, Борис Акунин и другие.

Валерий Меладзе, певец

Foto: Sputnik/Scanpix

Валерий Меладзе записал видео, в котором заявил: "Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам".

"Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", - сказал Меладзе, не уточнив, к кому именно он обращается.

Ирина Прохорова, издатель

Глава издательства "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова сказала Би-би-си: "Господи, да что ж тут комментировать… Похоже, что эта война не нужна никому. Судя по растерянности и молчанию всех социальных групп общества, ощущение, что это безумие, которое не нужно никому. Кроме, может быть, маленькой группы людей, которые находятся во власти безумных идей о восстановлении Советского Союза. Все, что я могу сейчас читать - комментарии очень разных людей - все в полном ужасе. Никому эта война не нужна. Что может принести война кроме горя, позора и ужаса?