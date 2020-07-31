Никто не трахается на фоне единорогов. "Маме" Гарри Поттера Джоан Роулинг - 55

31 июля 55 лет исполняется одной из известнейших писательниц современности, прошедшей путь от отчаяния и депрессии до миллионных тиражей (и гонораров).

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Биография Джоан Роулинг всем известна - разведенная женщина с ребенком на грани нищеты, которая обошла больше десятка издательств, где ей отказали, не опустила руки и все же нашла путь к читателю. Теперь ее герой Гарри Поттер - один из самых любимых персонажей детских книг и фильмов, а сама Роулинг - прекрасный пример целеустремленности, вдохновляющий не сдаваться и не идти на поводу обстоятельств.

Книги Роулинг стали огромной частью современной массовой культуры, но сама она по-прежнему не боится противопоставлять себя мейнстриму. Например, не так давно писательницу буквально затравили в социальных сетях за то, что она уколола авторов словосочетания "менструирующие люди", заявив, что они, похоже, забыли о существовании слова "женщина". Тем не менее она не сочла нужным извиняться, а позднее подписала открытое письмо деятелей культуры и науки о толерантности, ограничивающей право на собственное мнение и открытость дискуссий.

И у нее действительно есть собственное мнение обо всем. В день рождения Джоан Роулинг публикуем подборку ее наиболее ярких цитат.

Про сказки и секс





В сказках не нужен секс. Никто не трахается на фоне единорогов





Про бедность





Бедность - это страх и стресс, а иногда и депрессия; она означает тысячи мелких унижений и лишений. Выйти из бедности собственными усилиями — этим действительно можно гордиться. Но саму бедность романтизируют только дураки.





Про известность





Известность бывает разной, и известность писателя — особенная. Никто не будет посылать папарацци, чтобы караулить писателя в бикини.





Про книги





Я стараюсь не читать бабских книг, фэнтези и научной фантастики, но я готова дать шанс любой книге, если она лежит рядом, а у меня есть лишний час. Чтобы научиться писать, надо много читать — только это и помогает.





Я не отношусь к своим книгам, как к детям. Я смотрю на своего сына, и в моих глазах он идеален, но когда я смотрю на свою книгу, я всегда думаю о том, что я бы в ней поменяла, будь у меня возможность.





Если вы не любите читать, значит вы просто не нашли нужную книгу.





Про старость





Молодежь не может знать, что такое старость. Но я ненавижу взрослых людей, которые забыли, что значит быть молодым.





Про оценку людей





Если хочешь по-настоящему узнать человека, присмотрись к тому, как он обращается с теми, кто слабее его, а не с теми, кто ему равен.





"Неужели "толстый" — это действительно наихудшее, что может приключиться с человеком? Неужели "толстый" — это хуже, чем "мстительный", "завистливый", "пустой", "тщеславный", "скучный" или "жестокий"? Не для меня.





Про средний класс





Никто в Британии не кажется мне таким лицемерным, претенциозным и нелепым, как самый обычный представитель среднего класса.





Про любовь





Я знаю наверняка: любовь — самая значительная вещь. Что сильнее слов "я тебя люблю"? Она сильнее страха, сильнее смерти.





Про смерть





Мне нравится обыденность, с которой приходит смерть. Мы ожидаем звуков труб, величия, грандиозности, но первая смерть, с которой мне довелось столкнуться близко, — смерть моей матери — была пугающе обыденной: она просто умерла.





Глядя на смерть и темноту, мы боимся лишь неизвестности. Про сожаления





Больше всего на свете я сожалею о том, что моя мать так и не узнала, что я стала писателем.





Про войну





Самое ужасное в войне — это дети, оставшиеся без родителей.





Про женский выбор





Еще во время выхода первых книг, журналистка сказала мне, что миссис Уизли "ну, знаете, просто мама". Я была в абсолютной ярости от этого замечания. Я считаю себя феминисткой, и мне всегда хотелось показать, что если женщина просто сделала выбор, свободный говорить: "Я создам семью, и это будет мой выбор. Я могу вернуться к карьере, могу работать неполный рабочий день, но это мой выбор", это не значит, что это всё, на что она способна. И как подтвердилось в том небольшом сражении, Молли Уизли выходит вперёд и доказывает, что она такой же воин, как и все на этом поле битвы".