Легенда хип-хопа Тупак Шакур трагически ушел из жизни 13 сентября 1996 года. Рэпер скончался из-за внутреннего кровотечения после многочисленных огнестрельных ранений. Однако странные обстоятельства его гибели и тот факт, что убийцу до сих пор не нашли, породили множество конспирологических версий среди его поклонников.

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Самые безумные из них в 25-летнюю годовщину смерти исполнителя вспоминает "Газета.Ru".

Согласно официальной версии, Тупак подвергся обстрелу вечером 7 сентября 1996 года после боксерского поединка Майка Тайсона и Брюса Селдона. В момент убийства рэпер находился в машине со своим менеджером Шугом Найтом. Вместе они направлялись в лос-анджелесский клуб, когда с ними поравнялся белый Cadillac, из окна которого выстрелили 14 раз.

Если раненому в голову Найту удалось выжить, то для рэпера пули оказались роковыми. Тупак был срочно доставлен в больницу, где его ввели в состояние искусственной комы. Несмотря на отчаянные попытки, врачам не удалось спасти рэпера, и 13 сентября 1996 года была констатирована его смерть. На следующий день тело Шакура кремировали. Тем не менее всплывшие позднее "детали" происшествия, а также комментарии участников событий заставили фанатов усомниться в смерти артиста.