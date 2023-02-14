Принц Гарри признался, что он "всегда чувствовал себя немного не таким" в своей семье. По его словам, так же чувствовала себя его покойная мать, принцесса Диана.

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Во время интервью доктору Габору Матэ, писателю и психотерапевту, герцог Сассекский признался, что когда начинал курс психотерапии, то боялся, что утратит воспоминания о своей маме, принцессе Диане.

Интервью принца было посвящено опыту проживания горя. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году, когда принцу Гарри было 12 лет.

По словам принца Гарри, после курса психотерапии он не только не утратил воспоминания о маме, но осознал, что принцесса Диана хотела, чтобы он был счастлив.

По признанию принца Гарри, все время, пока он рос, он чувствовал себя непохожим на других членов семьи. У него было такое чувство, как будто он живет отдельно от других - в своеобразном пузыре, а психотерапия помогла ему выбраться из этого пузыря.

Отвечая на вопрос о своем детстве, о недостатке эмоциональной поддержки и контакта с родителями, принц Гарри ответил, что пытается избежать тех же ошибок, воспитывая собственных детей.

"Как отец я чувствую огромную ответственность, чтобы не передать собственные травмы или… негативный опыт, который был у меня в моем детстве", - сказал герцог Сассекский.

По его словам, он также старается окружить своих детей любовью и заботой, чтобы не допустить того, чтобы его детские травмы и негативный опыт каким-то образом отразились на них.

Говоря об отклике публики на его книгу "Запасной", которая разошлась тиражом более 1,4 млн экземпляров, принц Гарри подчеркнул, что он не искал сочувствия, когда работал над книгой. По его словам, после публикации книги его настигло чувство освобождения.

"Я чувствовал, что сбросил с плеч тяжелый груз", - сказал принц Гарри. По его словам, публикация книги была для него частью его служения обществу. Таким образом, по признанию принца Гарри, он хотел помочь другим людям разрушить внутренний запрет на обсуждение проблем психического здоровья.

Также принц Гарри признался, что будет "вечно благодарен" своей жене Меган, которая помогла ему изменить взгляд на многие вещи. В интервью принц Гарри называет свою супругу "исключительным человеком".

Встреча с Меган, по его словам, заставила его пройти "ускоренный курс" по опыту расизма. По его признанию, он был шокирован этим опытом.

Также принц упомянул о военной службе в Афганистане. По его словам, не все солдаты поддерживали военные действия Британии в этой стране.

"Одной из причин почему многие в Соединенном Королевстве не поддерживали наши войска, является то, что они считали, что все военные, которые служили в Афганистане, поддерживали войну. Это не так, но как только ты подписал контракт, ты обязан делать то, что тебе скажут", - сказал принц Гарри.