Itar-Tass/Scanpix/LETA
Foto: Itar-Tass/Scanpix/LETA

Нового адвоката для актера Михаила Ефремова выберет его супруга Софья Кругликова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

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«Чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, выбранный юрист будет представлять интересы Ефремова в апелляционной инстанции в ходе слушания жалобы на приговор в Мосгорсуде. Он также отметил, что правозащитников может быть несколько.

Источник также добавил, что артиста уже посетили в тюрьме несколько адвокатов.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП. Суд также зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести примерно 7 лет и 10,5 месяцев.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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Михаил Ефремов
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