Нырнуть в себя и ужаснуться. "Паника" вдовы Малыгина выходит на русском языке

В ноябре издательство Zvaigzne ABC выпускает русскую версию книги-бестселлера "Паника" эпатажной латвийской художницы, режиссера, бывшей актрисы театра Dailes, Хелен Ора (известной широкой публике, как Элина Малыгина). Книга на латышском языке была издана в августе 2021 года и сразу завоевала в Латвии огромную популярность - к выпуску уже готовится дополнительный тираж.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Элина Малыгина (Дзелме) — в прошлом одна из самых ярких актрис театра "Дайлес". Она оставила сцену в пользу индивидуальных арт-проектов — картин, видеоперформансов и скульптур. В 2016 году вышла замуж за главу компании Olainfarm Валерия Малыгина (восьмое место в списке миллионеров Латвии-2016), который скончался в декабре 2017 года.

Жанр "Паники" можно охарактеризовать как исповедь с большой долей откровенных автобиографических историй и психологических переживаний. Автор описывает сложные духовные состояния человека, погруженного в панические атаки.

"Паника" уже получила много высоких оценок. "Дебютная книга Хелен Ора – это история о том, как нырнуть глубоко в себя, оглянуться, ужаснуться, удивиться и с улыбкой плыть дальше с осознанием того, что под тобой коварная бездна", — поделился впечатлениями о произведении латвийский режиссер (и бывший муж Элины) Дж. Дж. Джилинджер.

"Книга "Паника" — вне географических границ, у нее нет национальной принадлежности, — рассказывает о своем первом литературном опыте сама автор. - Эта книга – как обнаженный человек и его вопросы, а результат – сам процесс. Одинока ли героиня книги Ноа? Совсем нет! Важен лишь конкретный миг, тот самый момент, настоящее, которое становится будущим. Важно ощутить счастье, когда его так трудно поймать и невозможно удержать".

Хелен Ора часто принимает участие в латвийских и зарубежных выставках, в том числе, в галерее Sotheby's и Leopold Museum в Австрии, галерее Зураба Церетели в Москве и других. Три ее короткометражных фильма были показаны в Каннах. В этом году Хелен выступила на новой творческой стезе — дебютировала как режиссер анимационного кино. Ее короткометражный фильм PANIC вошел в конкурсную программу фестиваля в городе Аннеси — одного из самых престижных анимационных фестивалей мира.