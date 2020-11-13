Hjū Grants
Foto: Reuters/Scanpix

Актер Хью Грант сравнил симптомы коронавируса с ощущением, будто у тебя на груди сидит продюсер Харви Вайнштейн. Запись .

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В интервью передаче The Late Show артист рассказал, что они вместе с женой подхватили COVID-19 еще в феврале. Когда пропало обоняние, Грант начал сильно переживать и даже нюхал мусорные баки, чтобы хоть что-то почувствовать.

"В итоге я отправился домой и брызнул себе в лицо духи моей жены Chanel №5. Я ничего не почувствовал, но ненадолго ослеп", — отметил Грант.

Актер заявил, что после заражения сильно потел, а его глазные яблоки увеличились в три раза. У него было чувство, что на груди сидит какой-то огромный человек вроде Вайнштейна.

По словам Гранта, в настоящее время он находится в одном из лондонских отелей. Артист пояснил, что в городе введены серьезные ограничительные меры в связи с коронавирусом.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Харви Вайнштейн Хью Грант
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