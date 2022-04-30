О настоящих рокерах и позорных агитбригадах. Интервью с Артемием Троицким

"Мне 67 лет скоро будет, и я не помню в своей жизни, чтобы весь мир так дружно и солидарно выступал в поддержку одной страны против агрессии другой страны". Артемий Троицкий в интервью Delfi — о музыкальной поддержке украинского сопротивления, настоящих и ненастоящих рокерах.

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Российские музыканты, осуждающие войну России против Украины, проводят за рубежом множество антивоенных благотворительных концертов. Это и рэпер Фейс, и Оксимирон, Noize MС с Монеточкой две недели назад в Вильнюсе давали концерт. Наверное, главная цель — и финансовая, поскольку концерты благотворительные в пользу Украины, и моральная — показать, что не все русские за войну. Есть ли в этих концертах нечто большее? Российская группа "Тараканы" в одной из своих композиций поет о том, что песни могут останавливать бомбы.

- Я не думаю, что песни могут останавливать бомбы. Хотелось бы, конечно.

Потому что в мире был написано огромное количество прекрасных антивоенных песен — и американских, и английских. Многие из них стали музыкальной классикой. Скажем, "Give Peace a Сhance" или "Imagine" Джона Леннона, песни Боба Дилана, песни Pink Floyd и так далее…

Но что-то я не припомню, чтобы эти песни реально останавливали бомбы. К сожалению, бомбы — это такая штука, что музыканты на них влияния никакого не имеют. Но все равно это очень важно.

Это важно, во-первых, в плане моральной поддержки для Украины. Самое грустное, что могло бы с Украиной случиться, — это если бы она оказалась одна в неравной битве с путинской Россией.

К счастью, этого не произошло.

Причем, мне 67 лет скоро будет, и я не помню в своей жизни, чтобы весь мир так дружно и солидарно выступал в поддержку одной страны против агрессии другой страны. Не было такого ни с вьетнамской войной, ни с афганской войной, ни с Ираком, Ираном или с Сирией.

Мы видим демонстрации мировой солидарности с Украиной, причем на всех уровнях — от простых людей, активистов до политиков, суперзвезд. На Западе вообще практически все высказались — и Пол Маккартни, и Стинг, и Элтон Джон, и Мадонна. Можно перечислять длиннейший ряд мировых знаменитостей, которые высказались и даже что-то практическое сделали в поддержку Украины. Так что моральная сторона, конечно же, очень-очень важна.

Естественно, и денежная сторона важна, то есть сбор средств в пользу украинских беженцев, сбор средств для украинской армии. Мы этим тоже тут занимаемся в Эстонии очень-очень активно, всякие там шлемы, бронежилеты и так далее.

Эстония вообще невероятно эффективно помогает Украине: по соотношению поставок вооружения и снаряжения с валовым национальным доходом или продуктом Эстония стоит на первом месте в мире по помощи Украине. Впереди Польши и Литвы, Литва, кажется, там на третьем месте. Так что молодцы ребята.

И, конечно, есть еще одна цель. А именно — показать, что не все русские садисты, убийцы, вот эти зигующие толпы баранов. Важная цель — показать, что среди русских людей, в том числе и граждан Российской Федерации, достаточно много людей, которые категорически против войны, которые не боятся против этой самой войны выступить. Это важно просто для того, чтобы Россия как страна, российский народ, русские люди все-таки сохранили лицо среди вот этой омерзительной преступной кампании.

- В сегодняшней ситуации музыкальные коллективы России оказались по разные стороны баррикад. С одной стороны "Пилот", "СерьГа", "Смысловые галлюцинации", "Uma2rman", Чичерина, "Ва-банкъ". На другой — Фейс, Оксимирон, Noize MС, Монеточка, "Элизиум", "Тараканы!", и можно долго перечислять. Если бы вам как музыкальному критику пять лет назад сказали, что через пять лет начнется война в Украине — такая какой мы сейчас ее видим, и попросили бы вас предположить, какие российские музыкальные группы выступят за эту войну и какие против, вы бы угадали?

- Думаю, что я угадал бы почти всех. Потому что этот расклад определился еще раньше, восемь лет назад, в 2014 году. Вы, кстати, дали далеко не полный список и с одной, и с другой стороны. Со стороны ребят порядочных и протестующих надо, конечно, назвать еще и Андрея Макаревича, и Бориса Гребенщикова, и Михаила Борзыкина, и Юрия Шевчука — это все очень известные музыканты.

А среди вот этих путинских прихлебателей надо назвать, скажем, Вадима Самойлова из группы "Агата Кристи", группу "Чайф". Некоторое количество этих уродцев там имеется.

Что касается их классификации, скажем так, то почти все, ну практически все представители вот этой самой второй позорной группы это одновременно и образцы стиля, который называется говнорок. Термин "говнорок" придумал не я, сразу скажу. Я не знаю, кто придумал, но он в общем достаточно точный. Этот термин характеризует такую очень типичную плеяду российских рок-групп, в основном провинциальных, там еще "7 Б" — есть такие, "Кукрыниксы" и так далее…

Это группы, которые прославились в основном в конце 1990-х годов. И вот это поколение на самом деле оно позорное, конечно. То есть там, конечно, есть отдельные симпатичные ребята, но в основном это позорное поколение, которое пришло в рок в первую очередь для того, чтобы заработать денег.

То есть в отличие, скажем, от классического такого золотого поколения советских даже можно сказать, а не русских рокеров, (потому что я к этому же поколению отношу и некоторые литовские группы), которое играло рок-музыку, рискуя при этом своей карьерой и не зарабатывая при этом вообще никак денег, нарываясь периодически на всякие облавы, аресты, штрафы и увольнения с работы…

Но они были настоящие рокеры. А настоящий рокер не может не быть пацифистом. Если мы возьмем всех апостолов рок-н-ролла — Джона Леннона, Боба Дилана, Боба Марли, Джима Моррисона и других — все эти ребята были категорически против войны, они были просто такими упертыми страстными пацифистами. Поэтому рок вообще — это антивоенная музыка. И кроме того, разумеется, это и антигосударственная музыка, что тоже несомненно. То есть никогда настоящие правильные рокеры не вылизывали жопу президентам, премьер-министрам, военно-промышленному комплексу и так далее…

И за это, собственно говоря, их молодежь всегда и любила. За бескомпромиссность, за бессребреничество и за то, что они были всегда на правильной стороне.

А пришли вот эти говнорокеры — в основном, кстати, примерно половина из них, из города Екатеринбурга. И у них уже были совершенно иные мотивации. Тогда рок уже не был под запретом, тогда они могли играть всякие концертики, у них появились также свои как бы такие порты приписки. В первую очередь это отвратительная радиостанция под названием "Наше радио", которая крутила только русский рок, но при этом русский рок вот именно вот этого говенного розлива. Естественно, у них там были тоже "Кино" и "ДДТ", но это такая классика. А из современной музыки там паслись как раз вот все эти "Кукрыниксы" и прочая нечисть.

Потом у говнорока появился свой визуальный манифест — кинофильмы "Брат" и "Брат 2", которые, были озвучены как раз в основном вот этим самым говнороком — "Смысловыми галлюцинациями", "Агатой Кристи" и так далее.

Потом к этому присоединился еще фестиваль "Нашествие", который опозорился окончательно последние годы, поскольку, с одной стороны, это как бы такой летний пивной рок-фестиваль, опять же с участием только российских групп, что было для организаторов важно из патриотических побуждений.

Но кроме того, там стояли палатки Министерства обороны, где записывали людей в армию, там проходили какие-то танковые шоу, пролетали над этим фестивалем самолеты-истребители. В общем все это было еще накачано вот этим отвратительным и совершенно анти-рок-н-ролльным милитаристским духом.

Вот, собственно говоря, откуда и взялась вся эта позорная бригада. К сожалению, я не могу им отказать в праве называться рок-группами, потому что формально да, это рок-группы, они играют на электрогитарах, они копируют британский хард-рок или американский блюз. Но будучи формально рокерами, они на самом деле антирокеры.

- До войны в Украине проходило много фестивалей, где, в том числе, выступали и российские группы. Вернутся ли те времена после окончания войны или эти времена ушли навсегда?

- Я думаю, что эти времена ушли надолго. Я думаю, что отношение украинцев, украинского народа к их восточным соседям останется резко отрицательным. Я бы сказал, что определяющими словами будут презрение и ненависть. Я думаю, что ситуация таковой останется на многие-многие годы, может быть, даже на пару-тройку поколений. И тут сказать нечего. Я прекрасно понимаю украинцев и считаю, что русня, как они это называют, это полностью заслужила.

Что касается культуры, то еще Владимир Ильич Ленин проповедовал учение о двух культурах — буржуазной и пролетарской. Так вот тут, я думаю, будет разное отношение.

С одной стороны, ко всяким вот этим басковым-киркоровым, попсовикам, группам типа "Чайф" или какой-нибудь "Ва-банкъ" и так далее. Но, я думаю, что совсем другим будет отношение к тому же Noize MС, к тому же Макаревичу и так далее…

Потому что украинцы прекрасно знают, что эти люди в общем-то рискуя многим в России, оказались достаточно смелыми и бескомпромиссными для того, чтобы откровенно высказаться по поводу того безобразия, которое происходит.

Я очень-очень надеюсь, что украинцы, несмотря на абсолютно заслуженную и понятную обиду и ненависть в отношении России, тем не менее, сделают исключение для тех русских артистов, чей голос совести прозвучал и кто высказался честно насчет для этой преступной войны, рискуя всякими благами у себя на родине.

- На днях появился новый клип "Поколение Z" группы "Ногу Свело!". Станет ли эта война каким-то фактором, который раскроет с новой стороны музыкальные группы?

- В Украине война уже стала таким очень мощным творческим стимулом. Я уже на "Радио Свобода" сделал две программы, одна называлась "Песни украинского сопротивления", вторая называется по-украински "Пісні перемоги" — "Песни победы".

Очень много замечательных песен записали в последние полтора месяца украинские артисты. В основном это, конечно, песни такие гимнообразные, духоподъемные, патриотические, но есть там и юмористические песни, есть там и трагические лирические песни. В общем в Украине происходит сейчас очень мощная песенная акция сопротивления.

Что касается России, то эта песня Макса Покровского и "Ногу Свело!" под названием "Поколение z" на самом деле отличная песня, очень-очень там все хорошо сформулировано.

Это первая русская песня на данную злободневную тему, которую я услышал. Надеюсь, появятся и другие песни. Потому что в отличие от афганской войны или чеченских войн, которые не породили никакой такой волны песен протеста в России и как бы прошли абсолютно, ну или почти абсолютно, незамеченными в России, украинская война, конечно, очень хорошо заметна. И я очень надеюсь, что откликнутся на эти трагические события многие музыканты.

Насчет того откроются ли, я тут с вами, скорее, поспорил бы, потому что Макс Покровский уже несколько лет пишет отличные песни в основном такого злобно-сатирического характера про нынешнюю русскую жизнь и про нынешние русские власти. Так что он уже некоторое время назад перешел в ряды такой бескомпромиссной оппозиции. Так что полный ему респект в этом смысле.

- Вы сказали, что рок всегда был антивоенным протестным. Как вам кажется, в будущем вот эта стилистика, это направление антивоенное в музыкальной песенной культуре может ли стать каким-то отдельным жанром?

- Нет, я не думаю, что будет отдельный жанр. Антивоенные песни в прошлом тоже были очень разными. Были какие-то акустические нежные баллады, например Джоан Баэз или Баффи Сент-Мари, были песни как бы более бодрые такие бардовские или шансонные песни того же Боба Дилана, был рок-н-ролл "Creedence Clearwater Revival" или The Doors с их песней о неизвестном солдате "The Unknown Soldie".

В разное время антивоенные протестные песни шли по самым разным каналам — и акустическим, и электрическим, и рок-н-ролльным, и бардовским. Сейчас к этому, естественно, присоединились еще и рэперы, и хип-хоперы.

Я думаю, что, с одной стороны, это все будет называться, скажем, песни протеста. А с другой стороны, естественно, это не будет означать, что тот же Оксимирон вдруг стал рокером, а Боря Гребенщиков стал рэпером. Нет, все останутся при своей музыке, но при этом контент конечно же, будет правильным, антивоенным, антифашистским. И это очень здорово. Я рад, что эта тема оживилась вообще во всем мире.