Обеспечил домом и машиной. Игорь Крутой признал наличие внебрачного сына
Foto: DELFI

Российский композитор и продюсер Игорь Крутой признал наличие внебрачного сына. Об этом музыкант рассказал в эфире программы "Судьба человека".

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Ведущий ток-шоу поинтересовался у Крутого, правда ли, что в жизни 67-летнего композитора появился некий Яков Мирошников, который называет его своим отцом. Подтвердив это, музыкант рассказал о своем первом разговоре с молодым человеком.

По словам Крутого, уже взрослый Яков позвонил ему и предложил встретиться. В ответ на это звезда российского шоу-бизнеса стал настаивать на генетическом тесте. "Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет", — вспомнил Крутой.

Отмечается, что Мирошников узнал о том, что знаменитый композитор является его настоящим отцом незадолго до смерти матери, работавшей в одном из дорогих бутиков столицы. В настоящее время известно, что Крутой принял Якова в семью, а также обеспечил домом и машиной.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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