Обиделась. Лера Кудрявцева уходит с "Муз-ТВ" из-за замены на Бузову

Телеведущая Лера Кудрявцева уходит с телеканала «Муз-ТВ» после 20 лет сотрудничества. На такой кардинальный шаг знаменитость решилась из-за обиды на директора канала Армана Давлетярова, не включившего ее в список ведущих премии, где в этом году Леру заменит Ольга Бузова.

"Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована съемка "10 самых" 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь", — цитирует Кудрявцеву издание StarHit.

По словам знаменитости, она работала на "Муз-ТВ" за символическую плату "по дружбе", испытывая своеобразную ностальгию. "Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол не могу бросить то — родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду", — заявила 48-летняя телезвезда. Она призналась, что испытывает смешанные чувства и обиду из-за потери старых друзей, но не может простить предательства.

"Арман звонил несколько раз после моего первого комментария журналистам, но я не взяла трубку. Больше нет желания общаться с псевдо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают, о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение "друга" и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!" — заявила Кудрявцева.

Также ведущая прокомментировала слухи о том, что ее прайс якобы намного выше, чем у Бузовой. По словам Кудрявцевой, стоимость проведения церемонии с ней никто не обсуждал. Она подчеркнула, что узнала о решении Давлетярова из публикаций в СМИ и удивилась тому, что он не сказал об этом лично. "Я точно не рвусь никуда и спокойно бы все приняла и поняла, еще бы и подсказала. Если учесть то, что сама давно говорила, мол, нужно привлекать молодых. Ну, как говорится, главное пусть все будут здоровы и счастливы", — сказала ведущая.

Комментируя слова Кудрявцевой, Давлетяров заявил, что у нее не было контракта с "Муз-ТВ", а менять составы ведущих премии — это нормальная практика. "Каждый год составы ведущих меняются. Да, действительно Лера Кудрявцева вела премию каждый год, за исключением одного, — тогда это было связано с ее декретом. В этом году организаторы премии решили в очередной раз поменять состав ведущих. Это нормальная практика. Здесь нужно уточнить, что личное уведомление о том, что их не приглашают повторно в этом году вести премию, не получили ни Настя Ивлеева, ни Михаил Галустян, ни Дмитрий Нагиев, ни другие, задействованные в предыдущих годах ведущие. Лера Кудрявцева всегда принимала участие в премии на тех же основаниях и условиях", — объяснил глава "Муз-ТВ".

Он отметил, что не понимает обиды Кудрявцевой на телеканал, сделавший ее "визитной карточной музыкального телевидения в России". "Здесь нам хотелось бы присутствия взаимного уважения и понимания позиции канала, — заявил Давлетяров. — Ей всегда давали лучшие проекты. Ей грех на что-то жаловаться, и уж тем более упрекать в чем-то нас".

В соцсетях, однако полагают, что причина "отставки" Леры может в быть в конфликте с Аллой Пугачевой - в одном из выпусков своей программы, приуроченном к юбилею певицы, Кудрявцева обсуждала интимные секреты жизни Пугачевой с ее бывшими мужчинами. "Красивая девушка вылезла как из помойки, - в недовольством прокомментировала позже артистка, - и стала задавать нетактичные вопросы".

Популярный блогер Лена Миро, часто комментирующая в соцсетях события от политики до шоу-бизнеса, полагает, что причина отстранения Кудрявцевой куда банальнее - без своего знаменитого бюста (в конце прошлого года Лере извлекли грудные импланты из-за повреждения одного из них) она уже не будет украшением церемонии. "Нет сисек, Лерочка, - не будет тебе и микрофончика ведущей", - резюмирует Миро.