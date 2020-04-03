"Обманывал на деньги". Лолита рассказала о финансовых махинациях своего бывшего мужа Цекало

Певица Лолита Милявская обвинила бывшего мужа Александра Цекало в том, что он якобы "обманывал ее на деньги". Кроме того, она призналась, что некоторые человеческие качества продюсера ее никогда не устраивали.

Певица Лолита Милявская в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала об отношениях с продюсером Александром Цекало, ее третьим мужем, с которым они расстались в 2000 году. Как отметила 56-летняя артистка, она не скучает ни по кабаре-дуэту "Академия", в состав которого входила вместе с бывшим супругом, ни по самому Цекало.

"Я принимаю это как свою юность, творческое начало. С данью уважения к партнеру — бесконечного. Потому что во многом это его заслуга. Но есть человеческие качества, которые меня никогда не устраивали", — поделилась исполнительница.

По словам Лолиты, после распада их дуэта она не была уверена, сможет ли состояться в качестве сольной артистки. Эту неуверенность в нее якобы вселил сам Цекало.

"[Когда мы расстались], мне было 37 лет, и я не знала, состоюсь ли в качестве сольной артистки. Мне внушил это Саша. Говорил все время, что я 1001 певица и никому не нужна. Это суть моей неправильной женской натуры: до последнего момента что-то терпеть и обязательно думать, что это константа и за этим ничего нет, за этим только загробная жизнь, — отметила Милявская. — Я не слежу за изменениями в Сашиной личной жизни. Но они такие громкие, что ты так или иначе на его изменения попадаешь. Сейчас мы не общаемся".

Кроме того, певица утвердительно ответила на вопрос Гордона о том, обманывал ли ее Цекало на деньги. "Да, это правда. Про деньги мне потом уже [рассказывали]. Более того, покойный Шабтай Калманович рассказывал, как помогал ему втайне от меня счет делать в Австрии. Да, [он продавал дуэт по одной цене, а мне говорил, что продает меньше]. Но я ему все это в глаза сказала. Он все это знал", — подчеркнула артистка.

Вместе с тем она призналась, что Цекало оставил ей "небольшой шанс себя уважать при разводе". "Деньги назад я не потребовала. Но у меня и ресурсов таких особо не было. Когда мы расстались он сказал: "Ты смогла пройти славу и деньги, а я не смог". Для меня очень важно, когда человек оставляет возможность себя уважать", — рассказала Милявская.

В рамках интервью Гордону Лолита также ответила на вопрос о Крыме. Говоря о вхождении полуострова в состав России, артистка, в частности, прокомментировала свои слова в поддержку событий 2014 года.

"Во-первых, я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала: "Не важно, какие зеленые человечки бы ни были — главное, чтобы не убивали, — пояснила Лолита. — Когда я в последний раз была на Донбассе, никаких военных там не видела".

Певица заявила, что у нее нет позиции относительно принадлежности Крыма к какой-либо из стран. "Когда у меня спрашивают, чей Крым, я говорю: "Мой!". Потому что оттуда полетела жизнь моих родителей, — сказала Милявская. — Я не политик, я не знаю и принципиально не учу историю, потому что она настолько переписана. Я отстранилась от этой информации и не знаю, где правда. И для меня важно, чтобы никто не убивал. Люди не хотят воевать — это больная психика хочет воевать. Украина не сражалась за Крым, но Россия построила там аэропорт, построила хоть одну дорогу. Когда людям хорошо, они говорят: "Ребят, извините, мы не будем за вас голосовать, нам и так хорошо".