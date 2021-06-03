Обнародован план празднования платинового юбилея Елизаветы II
Foto: Reuters/Scanpix

Букингемский дворец огласил подробности того, как будет отмечаться 70-летие пребывания на престоле британской королевы Елизаветы II в следующем году.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Королева перешагнет этот рубеж 6 февраля будущего года, но, как и во время золотого и бриллиантового юбилеев в 2002 и 2012 годах, торжества пройдут в июне, поскольку лето благоприятнее в плане погоды.

Дни с четверга 2 июня по воскресенье 5 июня будут в Соединенном Королевстве нерабочими. Для этого так называемые Банковские каникулы, которые обычно отмечаются в последний понедельник мая, перенесут на 2 июня, а еще один выходной объявят в виде исключения.

Пять тысяч британцев и граждан стран Содружества пройдут по Лондону торжественной процессией. В Букингемском дворце состоится праздничный концерт.

Ко времени праздника королеве исполнится 96 лет.

Какие события ожидаются?

В первый день юбилея в Уайтхолле состоится торжественная смена караула с участием 1400 солдат, 200 коней и 400 оркестрантов.

В ночь с четверга на пятницу по всей Британии и ее заморским территориям загорятся "платиновые маяки". Впервые их зажгут также в столицах стран Содружества.

В пятницу будет отслужен благодарственный молебен в соборе Святого Павла.

Субботу королева с семьей проведет на Эпсомском дерби, а вечером пройдет торжественный концерт. Состав исполнителей пока не назван, но известно, что отдельные номера будут посвящены важнейшим событиям 70-летнего царствования Елизаветы II.

Обнародован план празднования платинового юбилея Елизаветы II
Foto: Vida Press

В воскресенье представители общественности будут приглашены во дворец на юбилейный обед, а по всей стране состоятся вечеринки под открытым небом. В тот же день в районе дворца пройдет торжественное шествие с музыкой, карнавальными костюмами, театрализованными и цирковыми номерами.

Ожидается, что королева будет присутствовать на всех мероприятиях, кроме юбилейного обеда.

Основные торжества запланированы на первую неделю июня, но празднование в Британии, странах Содружества и по всему миру продлятся целый год. Королева и члены монаршей семьи будут путешествовать по стране и принимать в них участие.

"В последнее время королева несколько сократила активность, но по-прежнему вовлечена во все. Естественно, она и Букингемский дворец надеются, что праздник даст британцам возможность проявить преданность, уважение и любовь к своему монарху", - говорит корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл.

Сообщается, что королева предвкушает праздник и видит в нем возможность для себя,своей семьи и публики "немного повеселиться" после нынешнего года. Он выдался невеселым для Виндзоров из-за недавней кончины супруга королевы герцога Эдинбургского.

Среди британских монархов Елизавета II - рекордсмен по продолжительности пребывания на престоле.

В мире на сегодняшний день дольше ее царствовали три правителя: король Свазиленда Собуза II (82 года), Людовик XIV (72 года) и король Таиланда Пхумипхон Адульядет (70 лет).

При этом неясно, следует ли считать Собузу, унаследовавшего престол четырехмесячным младенцем, поскольку большую часть его жизни Свазиленд был не суверенным государством, а британским протекторатом.

Главные праздники в жизни королевской семьи:

  • 6 февраля 1952 года - коронация Елизаветы II
  • 14 ноября 1973 года - свадьба ее дочери принцессы Анны и Марка Филлипса
  • 7 июня 1977 года - серебряный юбилей царствования
  • 29 июля 1981 года - свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер
  • 3 июня 2002 года - золотой юбилей
  • 29 апреля 2011 года - свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
  • 5 июня 2012 года - бриллиантовый юбилей
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба

Tags

Елизавета II
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei