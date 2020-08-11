Itar-Tass/Scanpix/LETA
Foto: Itar-Tass/Scanpix/LETA

Адвокат семьи скончавшегося в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова нашел видеозапись первых минут после аварии. На кадрах видно, что за рулем находился актер, передает ТАСС.

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По словам защитника, также имеются свидетели, которые лично видели, что Ефремов выходил из машины после аварии со стороны водительского сидения.

"Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю", — уточнил защитник.

Как отмечает агентство, на записи действительно видно, что никто, кроме Ефремова, из машины после ДТП не выходил.

По словам адвоката артиста, видеозапись не окажет влияния на судебный процесс. "Я уже видел эту видеозапись, мне показали. Никак не повлияет. Никакого влияния на судебный процесс это видео не окажет. Я говорю это, как специалист", — сказал "Газете.Ru" адвокат Эльман Пашаев.юрист.

Ранее он поставил под сомнение, что за рулем машины был Ефремов. Он утверждал, что у него есть доказательства невиновности артиста.

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