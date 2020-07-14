Американская полиция сообщила, что в результате поисковой операции было обнаружено тело утонувшей Наи Риверы - звезды сериала Glee ("Хор" в российском прокате). На прошлой неделе Ривера пропала без вести во время прогулки по озеру в Калифорнии, на катере был обнаружен ее четырехлетний сын.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В понедельник днем спасатели, работавшие с подводными локаторами, нашли в озере тело, которое позже было идентифицировано как останки 33-летней актрисы. В масштабной поисковой операции принимали участие водолазы, полицейские собаки, вертолеты, а также оборудованные камерами подводные аппараты с дистанционным управлением.

"С учетом места, в котором было обнаружено тело, его состояния и физических характеристик, найденной одежды, а также принимая во внимание, что в этом районе не было сообщений о пропаже других людей, - мы уверены, что найденное тело принадлежит Нае Ривере", - сказал журналистам шериф округа Вентура Билл Аюб.

Как отметил шериф, нет оснований говорить, что смерть актрисы была результатом чьего-то злого умысла, или что она покончила с собой.

Несчастный случай

Официальный представитель местной полиции Кевин Донохью сообщил Би-би-си, что для поиска останков Риверы были привлечены "все имеющиеся в распоряжении средства и ресурсы". Он добавил, что сын актрисы видел, как его мать "исчезла под водой".

Ная Ривера пропала 8 июля, в тот день она взяла в аренду понтонную (плоскодонную) лодку и отправилась вместе с сыном на прогулку по озеру Пиру, которое находится к юго-западу от Лос-Анжелеса.

Через три часа после начала прогулки ее четырехлетнего сына обнаружили люди, которые находились на другой лодке. Он спал, и на нем был спасательный жилет. Со слов мальчика стало известно, что они плавали вместе с Риверой, но "мама в лодку не вернулась".

Полиция сообщила, что поиски осложнялись тем, что в озере много водорослей, которые скрыли место, где находилось ее тело.

Аюб отметил, что судить о том, что именно произошло во время прогулки, пока сложно, и он может только предполагать.

По словам шерифа, в послеобеденное время на озере часто начинаются подводные течения, которые могли отнести лодку от актрисы и ее сына. Как сказал Аюб, Ривера, возможно, каким-то образом сумела вернуть ребенка на лодку, но ей могло не хватить сил, чтобы спастись самой.

"Спи спокойно, Ная. Как же ты была важна!", - написала в "Твиттере" актриса Джейн Линч, которая снималась вместе с Риверой в сериале "Хор". - Мира и любви твоей семье".

Еще одна звезда сериала Джош Суссман пишет: "Ная, нам тебя будет очень не хватать".

Чем известна Ная Ривера?

Карьера Риверы в шоу-бизнесе началась еще в детстве, когда она стала сниматься в телесериалах и рекламных роликах.

Когда ей было 4 года, она сыграла одну из главных ролей в американском ситкоме "Королевская семья" и снималась во многих других шоу.

Однако широкая известность к ней пришла с ролью Сантаны Лопез - одного из основных персонажей сериала "Хор", который выходил на американском телеканале Fox с 2009 по 2015 год. Ривера снималась в шести сезонах сериала, в котором рассказывается о жизни хора под названием New Directions ("Новое направление").

В 2014 году она сыграла главную роль в триллере-блокбастере "Дом" и в том же году актриса вышла замуж за актера Райана Дорси, от которого родила сына. В 2018-м они развелись.

Двое коллег актрисы по сериалу "Хор" погибли.

Канадский актер Кори Монтейт, получивший широкую известность за роль одного из действующих лиц этого сериала - Фина Хадсона, умер в 2013 году от передозировки наркотиков в возрасте 31 года. Тело Наи Риверы было обнаружено ровно через семь лет после его смерти.

В 2018 году Марк Саллинг - еще один актер, снимавшийся в этом сериале, - покончил с собой в возрасте 35 лет. До этого он признал себя виновным в хранении детской порнографии и ожидал приговора.

Ная Ривера встречалась какое-то время с Саллингом, однако он не был отцом ее ребенка.

В 2010-2012 гг. она трижды входила в список журнала Maxim "100 самых сексуальных женщин" планеты.