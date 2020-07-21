Телеведущая Ольга Бузова высказала свое мнение об однополых браках в социальных сетях.

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Она заявила, что если кто-то хочет вступить в официальный брак с человеком "по чистой и искренней любви, то пусть это смело делает". "Я обожаю геев, лесбиянок и трансгендеров. Вы для меня прекрасные люди, которые заслуживают таких же прав, как я и все мы!" — написала Ольга в Instagram.

В комментариях другая звезда "Дома-2" Алена Водонаева напомнила Бузовой, что ранее та поддержала поправки к Конституции Российской Федерации, согласно которым брак закрепляется в основном документе страны как союз мужчины и женщины.

Foto: instagram.com/buzova86

Foto: instagram.com/buzova86