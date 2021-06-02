Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернулся в кино

Американский актер, звезда сериала "Карточный домик" Кевин Спейси вернулся в кинематограф, пишет la Repubblica.

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Папарацци сняли актера в одном из ресторанов Турина с актрисой Стефанией Рокка. Они оба задействованы в фильме "Человек, который нарисовал Бога" (L'uomo che disegnò Dio) итальянского режиссера Франко Неро.

Сам Неро сыграет роль слепого художника, которого по ошибке обвинят в сексуальном насилии. Герою Спейси — полицейскому — предстоит расследовать это дело.

Три года назад Кевина Спейси обвинил в изнасиловании актер Star Trek Энтони Рапп. За ним о домогательствах со стороны Спейси заявили около 20 человек, но обвинения отозвала прокуратура. На фоне громких разбирательств репутация актера была подорвана: его уволили из популярного сериала "Карточный домик", а фильм "Все деньги мира" пересняли, отдав роль Спейси Кристоферу Пламмеру.

Ранее Кевина Спейси снова обвинили в приставаниях к коллегам по "Карточному домику". Сейчас артист судится со своим бывшим работодателем — студией Media Rights Capital, которая подала иск о возмещении десятков миллионов долларов. Компания обвиняет Спейси в том том, что его поведение негативно отразилось на шоу. При этом актер подал встречный иск, заявив, что Media Rights Capital задолжала ему деньги.