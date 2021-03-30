Обвиненный в насилии Арми Хаммер лишился еще одной роли
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Актер Арми Хаммер потерял в фильме Аммы Асанте "Шпион на миллиард долларов" на фоне обвинений в изнасиловании, передает Variety со ссылкой на собственный источник.

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В картине о Холодной войне он должен был играть с Мадсом Миккельсеном. Режиссер и киностудия Walden Media отказались комментировать уход Хаммера из проекта.

Это был последний проект в расписании Хаммера, уже лишившегося ролей в сериале "Предложение" и фильме "Свадьба с дробовиком".

Ранее женщина по имени Эффи обвинила Арми Хаммера в совершении сексуального насилия по отношению к ней 24 апреля 2017 года. Она также уточнила, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году. Через некоторое время они якобы вступили в отношения, в которых актер относился к ней оскорбительно и жестоко.

До этого в сети были распространены скриншоты переписок Хаммера с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым.

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