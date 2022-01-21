Обжорство, голод, диабет и подагра: на какие жертвы идут актеры ради заветных ролей

Многие актеры, ставящие превыше всего достоверность своей игры и профессионализм, часто идут на беспрецедентные жертвы. Как, например, Николас Кейдж, удаливший два зуба для роли в фильме "Птаха". Или Леонардо Ди Каприо, который ел сырую печень бизона, чтобы войти в образ своего героя в "Выжившем".

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Для других настоящим вызовом становится необходимость набрать или сбросить несколько десятков килограммов, что нередко даже приносит вред здоровью и становится причиной серьезного заболевания. И вот несколько таких историй.