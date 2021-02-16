Одиноки и счастливы: почему звезды Голливуда отказываются от романтических отношений
Foto: Vida Press

Скидки для влюбленных, подарки с сердечками, шоколадные конфеты и полностью забронированные рестораны: из года в год все это — непременные атрибуты 14 февраля, когда мир отмечает День всех влюбленных. В последнее время, однако, все чаще можно услышать о том, как важно любить себя — особенно от знаменитостей. И пока таблоиды или фанаты переживают о судьбе голливудских секс-символов, живущих в одиночестве, сами они настаивают, что не ищут романтических отношений.

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Накануне 14 февраля в США прошло виртуальное мероприятие, ведущей которого стала Опра Уинфри — оно называлось "Будь той любовью, которая тебе нужна". Участниками его стали актриса Дженнифер Гарнер, певица Сиара, комедиантка Ким Уайтли и телеведущий Джеймс Корден. Все они собрались поговорить о том, что главная любовь в жизни человека — это любовь, которую нужно проявлять к себе.

"Единственное, что я знаю наверняка — это то, что настоящая любовь, самая честная и самая чистая, начинается с вас", — цитирует Опру Уинфри USA Today.

Телеведущая добавила, что это "труд всей жизни — помочь себе излечиться, чтобы дать себе любовь, которая вам нужна".

О том, что каждому человеку нужно больше заботиться о себе, говорила и актриса Дженнифер Гарнер, мать троих детей, которая в 2015 году объявила о расставании с мужем, актером Беном Аффлеком — бракоразводный процесс закончился в 2018-м. После разрыва Дженнифер Гарнер около полутора лет встречалась с бизнесменом Джоном С. Миллером, однако сейчас воспитывает троих детей одна и считает, что людям нужно быть добрее к себе.

Одиноки и счастливы: почему звезды Голливуда отказываются от романтических отношений
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Когда я оказываюсь слишком перегружена, я ставлю себя на первое место, говоря: "Будь нежнее к себе". Не нужно быть всем для всех вокруг, и не нужно быть всем для себя. Никогда не торопитесь, никогда не волнуйтесь", — советует знаменитость.

Не волнуются и не торопятся избавиться от статуса одиночек многие успешные звезды. Так, например, 45-летняя Шарлиз Терон призналась в прошлом году в беседе с Дрю Бэрримор, что благодаря двоим детям не чувствует себя одинокой, а заводить романтические отношения не готова, поскольку не уверена, что какой-то мужчина сделает ее жизнь лучше.

"Я ни с кем не встречалась больше пять лет", — призналась актриса. Она добавила, что не против, если друзья предлагают ей сходить на свидание с тем или иным мужчиной, однако она находится в той точке в своей жизни, когда потенциальному партнеру придется приложить много усилий, чтобы ее впечатлить. "У меня правда хорошая жизнь, так что будет лучше, если вы привнесете в нее то же, а может, и что-то получше, потому что на меньшее я не соглашусь", — сказала актриса.

Одиноки и счастливы: почему звезды Голливуда отказываются от романтических отношений
Foto: Vida Press

С тех пор, как в 2017 году оформила развод другая звезда Голливуда — Дженнифер Энистон, — публика не перестает волноваться о ее личной жизни. Однако пока что общественность разочарована: в конце 2019-го US Weekly рассказал, что актриса не стремится заводить новые отношения. "На нынешнем этапе она чувствует, что там она уже была", — сказал источник издания.

Он добавил, что Дженнифер Энистон вполне счастлива со своими подругами, Кортни Кокс и Риз Уизерспун. "Они смеются вместе, плачут вместе и могут говорить о чем угодно, — объяснил он. — Они были рядом с ней и в хорошие моменты, и в плохие". Он заключил: "Она счастлива от того, что одна и живет именно той жизнью, какой хочет".

Несмотря на это таблоиды продолжают приписывать Дженнифер Энистон романы — так, 11 февраля издание InTouch рассказало, что у нее якобы появился возлюбленный, который никогда не был фанатом сериала "Друзья", но "у них есть много общего". Но никаких подтверждений этому нет.

Наслаждается одиночеством и 62-летняя Шэрон Стоун — как объяснила она в прошлом году в шоу Дрю Бэрримор, мужчины сейчас слишком незрелы, и она хочет "еще одного ребенка".

Одиноки и счастливы: почему звезды Голливуда отказываются от романтических отношений
Foto: AFP/Scanpix

В 2019 году кинозвезда рассталась с эко-активистом Энцо Курсио, и больше, по ее словам, не собирается ни с кем встречаться. "Я покончила со свиданиями. Я нахожу людей неискренними и не заслуживающими того, чтобы я тратила на них время. Я наслаждаюсь одиночеством, общением с детьми и друзьями", — сказала мать троих детей.

Она добавила, что ей не кажется, будто "мужчины сейчас на том же уровне, что и женщины", и она больше не хочет "играть в игры". "У меня есть отличные друзья-мужчины, но, по-моему, когда речь идет об эмоциональном развитии в отношениях, мужчины и женщины находятся в откровенно разных точках", — уточнила Шэрон Стоун.

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