Ингеборга Дапкунайте до начавшейся в феврале войны была тесно связана с Россией, снималась в фильмах, телесериалах и была частью российского шоу-бизнеса. Там ее ласково называли "наша иностранка". В первые же дни войны Дапкунайте уехала из России в Брюссель и призналась, что должна была сделать это сразу после аннексии Крыма в 2014 году. "Я совершила ошибку, и мне нет оправдания", - сказала она весной этого года в интервью Литовскому национальному радио.

В конце сентября она выступит в Таллине в постановке "Привет дождавшимся". По словам Дапкунайте, это самый личный спектакль, с которым она когда-либо выступала в театре. "Это моя история, и это также история о воспоминаниях и памяти. Воспоминания живут в нашей голове, они меняются и являются очень субъективными. Поэтому каждый раз, когда я рассказываю эту историю, она может быть немного другой, - рассказала актриса в интервью эстонскому порталу Delfi. - Если бы их рассказывал другой член семьи, они могли бы быть совсем иными. Большинство моих родных, за исключением мамы, уже покинули этот мир. Я сделала эту постановку, чтобы подольше побыть с людьми, которых я люблю, и выразить к ним свою любовь".

Ваше детство было счастливым?

Очень. Мои главные детские воспоминания связаны с моей семьей. И это то, о чем я говорю в своей постановке.

Раз речь зашла о детстве: седьмого марта вы опубликовали в Instagram открытое письмо своему пятилетнему сыну, в котором рассказали ему о войне в Украине. Почему вы написали это письмо?

С началом войны изменился весь мир. Однажды мой сын спросит меня, что случилось. И я должна буду ему рассказать. Этот пост был написан и опубликован на эмоциях. (После паузы) В конце концов, именно ему придется жить с последствиями этой войны. Всем нам придется. Мы все пытаемся сделать этот мир лучше в меру своих возможностей.

Ему придется столкнуться с последствиями войны, с ущербом для окружающей среды, с очень многими опасностями. Но, конечно, и с многими великими вещами - с техническим прогрессом и другими достижениями человечества. Люди - странные существа. С одной стороны, мы невероятные, у нас есть разум, мы создаем разные вещи, мы сотворили огромную цивилизацию, но в то же время мы не знаем, как сохранить все то, что мы создали. Мы начинаем войны, разрушаем созданное. И убиваем друг друга. Я надеюсь, что у моего сына сформируется понимание того, что он должен делать мир лучше, а не хуже.