Официантка раскрыла имена самых невоспитанных голливудских звезд

Бывшая официантка опубликовала в соцсетях серию видео, в которых рассказала об особенностях поведения конкретных знаменитостей с персоналом ресторана.

Лаура Месробян работала официанткой в ресторане Нью-Йорка, среди частых гостей которого были популярные актеры и музыканты. Ежедневно наблюдая за поведением голливудских звезд во время посещения заведения, девушка решила составить собственный рейтинг, оценив их по десятибалльной шкале. Она раскрыла имена самых невоспитанных знаменитостей в TikTok.

Так, например, актеру Джейку Джилленхолу она поставила семь баллов из десяти, назвав его "чертовски привлекательным", и раскритиковала его за то, что он ни разу не оплачивал счет, когда приходил в ресторан в компании друзей. "Несмотря на это, с ним довольно весело общаться", — заключила она.

В то же время самым невоспитанным клиентом Месробян назвала американского кинорежиссера и сценариста Ноа Баумбаха. По ее словам, мужчина показался ей не особо приятным человеком. Автор ролика оценила его в четыре балла. При этом супруга знаменитости, актриса Грета Гервиг, получила 11 из десяти баллов — наивысшую оценку из всех оцененных официанткой звезд.

Кроме того, Месробян дала оценку еще двум актрисам: Аманде Сейфрид и Дакоте Фаннинг. Так, первой знаменитости она поставила восемь баллов из десяти возможных, а второй — семь баллов. По мнению автора ролика, обе женщины восхитительно выглядели и не грубили персоналу.

В июле хостесс подняла на смех бывшую самую молодую миллиардершу из-за суммы чаевых в ресторане. Джулия Кэролэнн поставила Кайли Дженнер два балла из десяти. "Она оставила на чай 20 долларов с чека в 500 долларов", — пояснила девушка.

