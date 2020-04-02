"Офигенно придуманный сценарий". Яна Рудковская считает скандал в семье Джигана пиаром

Российская продюсер Яна Рудковская заявила, что скандал с "поехавшей крышей" и разводом рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой, спланирован для повышения популярности пары.

Об этом Яна написала в сети Telegram. По ее мнению, Джиган слишком демонстративно выставляет напоказ свои "злодейства", так как плохие поступки люди пытаются скрывать. По информации продюсера, скандал спланирован для того, чтобы вызвать интерес к семейной жизни рэпера, который вот-вот запустит реалити-шоу.

"Это все - офигенно придуманный сценарий! Канье Уэст тоже никогда не был примерным семьянином. Тимати очень верно подметил, что Джиган и Оксана главные ньюс-мейкеры двух последних месяцев, - пишет Рудковская. - Мы теперь все, даже те, кому они были всегда "до фонаря", знаем каждый чих, все переживания и "злодейства" Дениса. Он всем как будто хочет доказать, какой он плохой муж и отец. Когда мужик хочет сделать что-то плохое, он точно не будет демонстрировать это на глазах у всей страны, а сделает по-тихому, чтобы не дай бог жена не спалила. Поэтому, зная Дениса достаточно давно, не верю, что у него так поехала крыша, вот не верю вообще. Знаю, как он умеет дружить и, зная его мозги - не верю, зная его отношение к наркотикам и алкоголю - вот тоже в это не верю. От плохих мужиков 4 детей точно не рожают, да и за 10 лет, я думаю, человека точно распознают и рассекречивают. Мораль отсюда такова! Многомиллионные просмотры их постов, у Оксаны добавилось 1 млн подписчиков (нехило за 2 месяца). Каждый день у нас начинается с того, что же новое вытворит Джиган, мы подсели на это и начали все в это верить. Даже моя мама, которая знать про их существование не знала еще в декабре, уже сопереживает Оксане и пишет на ее странице слова поддержки, что говорить про ярых поклонников. Пришло время на этом зарабатывать, так как я не верю, что у продуманного Дениса съехала крыша, он очень неглупый парень и Оксана тем более. Думаю мы получим скоро новое "реалити -шоу", так как и Малахов, и Ксения мелковаты для этой истории. Тут сериал не на один сезон и улов посерьезнее будет. Желаю, чтобы ребята как можно быстрее начали съемки и мы дождались их happy end где-то в 3 сезоне. Мой прогноз такой. Я искренне желаю ребятам разорвать все рейтинги. Возможно инфо, которую мне дали - ошибочная, поживем - увидим. Я очень хорошо отношусь к обоим ребятам и снимаю шляпу перед Оксаниным терпением. Знаю, что любовь творит чудеса, и почему-то очень верю в эту пару! Вот в них верю, а во всё остальное - нет".