Охлобыстин назвал Ефремова вторым погибшим в ДТП и пересмотрел свое отношение к украинцам

Актер Иван Охлобыстин заявил о "двух погибших" в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым. Пост на эту тему он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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По словам Охлобыстина, жертвой аварии стал не только курьер Сергей Захаров, но и сам Ефремов. "Погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек. И у того, и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти, разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы", — написал актер.

Он призвал проявлять сострадание к любой человеческой жизни, в том числе к жизни Ефремова. "Пусть его осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто "ходит по краю"", — отметил Охлобыстин.

"Миша не благочестивый разбойник и тем паче не Христос. Миша — заблудшая овца, точнее — пьяный баран, несущийся напролом. Парадокс заключается в том, что именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались", — считает актер.

Он признался, что история Ефремова помогла ему пересмотреть свое отношение ко многому, в том числе к украинцам. По словам Охлобыстина, "святая ярость", вызванная трагедией в Доме профсоюзов в Одессе, не дает ему права ненавидеть весь народ.