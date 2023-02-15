Олег Газманов задолжал Латвии налог за юрмальскую недвижимость

Уже несколько лет поддерживающий Путина и внесенный Латвией в черный список певец Олег Газманов жалуется в СМИ, что юрмальская квартира стала для него мертвым грузом, однако все связанные с недвижимостью расходы он покрывает. Как удалось выяснить Delfi, на самом деле квартира принадлежит жене Газманова Марине и на недвижимости "висит" налоговый долг.

В одном из недавних интервью Газманов снова жалуется на санкции, из-за которых у него "фактически забрали две квартиры" - в Латвии и Италии. По мнению исполнителя, это было сделано незаконно, так как "в Италии объявили, что заморожена квартира, но у них нет в законе слова заморожена". Газманов уверен, что власти Италии боятся, что "я продам это имущество и передам деньги на поддержку спецоперации". То же относится и к Латвии.

Несмотря на это, он утверждает, что платит за коммунальные услуги и все налоги. Но, как выяснилось, это не так. Причем, судя по официальным данным, налоговая задолженность за юрмальскую квартиру существует с 2021 года.