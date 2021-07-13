Олег Меньшиков чуть не умер после операции

Актер Олег Меньшиков рассказал, что чуть не умер после операции. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале телеведущей и бывшего главного редактора журнала Hello! Светланы Бондарчук, пишет Лента.ру.

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Артист заявил, что едва не погиб полгода назад. Об этой ситуации знали лишь близкие друзья и его супруга Анастасия Чернова, которая, по его словам, "не могла ни с кем разговаривать, неделю не спала".

Как пояснил Меньшиков, во время плановой операции у него внезапно упало давление, а сердце остановилось. Актер неделю провел в коме, а медики говорили его жене, что она должна готовиться к худшему. "Пользуясь случаем, хочу поклониться врачам, вытащившим меня с того света, и не в первый раз, кстати. Будучи в коме, я не видел никаких тоннелей, света в конце них. Помню, что летал — был в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами", — сказал артист.

Осенью 2020 года сообщалось, что Московский драматический театр имени Ермоловой отменил спектакли с художественным руководителем, актером Олегом Меньшиковым из-за состояния его здоровья. Тогда подробности о его состоянии не приводились.

Олег Меньшиков — советский и российский актер, режиссер и педагог. Известен по таким картинам, как "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Статский советник", "Легенда № 17", "Гоголь". Народный артист Российской Федерации. Руководит театром имени Ермоловой с 2012 года.