Олег Меньшиков рассказал, почему они с женой так и не стали родителями

Знаменитый российский актер и режиссер Олег Меньшиков живет в браке с Анастасией Черновой 15 лет, однако детей у пары нет.

В интервью изданию Psychologies 59-летний Меньшиков впервые рассказал, почему у него нет и уже не будет детей.

По словам актера, они с супругой хотели наследников, но откладывали их рождение по разным причинам. "Ну не получилось у нас. Я очень хотел, и Настя хотела. Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла, - говорит Меньшиков, добавляя, что другие формы родительства они с супругой не рассматривают. - Что называется, Бог не дал".

Олег Меньшиков и Анастасия Чернова поженились в 2005 году. Супруга артиста, которая младше его на 23 года, тогда планировала также стать актрисой, но, не желая вызвать обвинений в протекции, на время отказалась от карьеры, а потом всерьез увлеклась танцами. Тем не менее, как говорит Меньшиков, иногда он чувствует вину за нереализованные мечты жены.

"Я сначала думал, что у нее достаточно быстро пройдет тяга к актерской профессии. Но я и сейчас еще не уверен, что это закончилось. Говорит она об этом меньше, но я думаю, что боль в ней сидит. Иногда я даже чувствую себя виноватым, - признается артист. - На курсе Настю считали способной, ее педагоги мне об этом говорили. А потом, когда она стала ходить на кастинги… Кого-то пугала моя фамилия, они не хотели со мной связываться, кто-то говорил: «Чего о ней беспокоиться. Все у нее будет, она же с Меньшиковым». Ей нравилась эта профессия, но не сложилось. Она стала заниматься танцами, поскольку всю жизнь это любила. Сейчас Настя — фитнес-тренер по пилатесу, работает вовсю, готовится к занятиям, встает в семь утра. И это не то, что она выдавливает из себя актерскую профессию новым увлечением. Настя действительно это обожает".