Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Народный артист СССР Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщила его дочь Ксения.

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"Олегу Валериановичу предложили госпитализацию, и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо. Но по мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию", - приводит ее слова РБК.

Как пишет "Московский комсомолец", 86-летний Олег Басилашвили несколько месяцев не выходил из дома, опасаясь заразиться коронавирусом, из-за хронической болезни легких. По данным издания, вслед за актером заболели его жена и дочь. Сейчас Басилашвили с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга.

До конца января в афише БДТ им. Г.А. Товстоногова, где работает Олег Басилашвили, спектакли с его участием не значатся.

Позднее директор БДТ Татьяна Архипова подтвердила информацию о госпитализации актера. "2 января его госпитализировали с коронавирусом в больницу N40, а вчера еще жену его госпитализировали", - сообщила она ТАСС, уточнив, что супруги находятся под наблюдением врачей в обычной палате, а не в реанимации.

Напомним, в конце декабря в больницу с коронавирусом и обширным поражением легких попала народная артистка СССР и коллега Басилашвили по БДТ Алиса Фрейндлих. Тогда сообщалось, что Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на ИВЛ, ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное. Олег Басилашвили тогда подтвердил госпитализацию Фрейндлих, но отказался комментировать информацию об обширном поражении легких.

4 января в больнице сообщили о незначительной положительной динамике в состоянии Алисы Фрейндлих. "Отмечается незначительная положительная динамика, начала выполнять несложные дыхательные упражнения", - сказала ТАСС представитель больницы.

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