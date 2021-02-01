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Телеведущая Ольга Бузова проходит реабилитацию в подмосковной клинике. Об этом она рассказала в своем Instagram.

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По ее словам, у нее нет сна, аппетита, недовес в 11 килограммов, не хватает жировой и мышечной массы.

"Прошлый год был сложным, я надеялась, что следующий начнется совершенно по-другому, но этот год начался уже очень сложно. Поэтому я начала волноваться за себя", — объяснила Бузова.

Недавно стало известно, что телеведущая рассталась со своим бойфрендом — блогером Давой (Давидом Манукяном). Незадолго до окончания отношений пара провела свадебную церемонию на Мальдивах. После разрыва Бузова призналась, что возлюбленный бил ее и изменял.

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