Ольга Бузова порвала с женихом и обвинила его в насилии и изменах
Foto: instagram.com/buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном после полутора лет отношений, обвинив его в побоях и изменах.

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О расставании Бузова сообщила в соцсетях, попросив не задавать ей никаких вопросов и не писать о бывшем возлюбленном.

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить, - написала Ольга. - Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви. Помогите, не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу".

Также в stories артистки появились записи, где она утверждает, что Манукян ей постоянно изменял и поднимал на нее руку. Она показала скрины своей переписки, где говорит Давиду: "Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле, как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь". При этом многие, кто видел видео, уверены, что Ольга была пьяной.

Записи она позднее удалила, а ее поклонники стали атаковать маму Манукяна вопросами. Женщина, судя по комментариям, которые позже тоже были удалены, была не в восторге от девушки и сына и даже назвала ее шлюхой и алкоголичкой.

Сам Давид от комментариев воздерживается. Не вдаваясь в подробности, он лишь заявил в stories, что надеется на понимание и поддержку.

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