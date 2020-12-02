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Foto: Publicitātes foto

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова получила травмы на съемках шоу "Ледниковый период". Врачи запретили артистке продолжать участие в проекте.

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Как сообщает "Комсомольская правда", одна из последних съемок, результат которой зрители увидят в ближайшую субботу, завершилась для Бузовой обмороком. Более того, после обследования медики запретили Ольге продолжать участие в шоу, так как она рискует не только здоровьем, но и жизнью.

В распоряжении издания появилось заключение (ФОТО) рентгенографического исследования, где констатированы переломы - сломаны задние отрезки 8-го и 9-го ребер без смещения.

"КП" также отмечает, что в самом начале проекта Ольга не умела даже стоять на коньках, но добилась очень неплохих результатов.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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Ольга Бузова
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