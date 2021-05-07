Ольга Бузова вышла на связь после экстренной госпитализации
Foto: instagram.com/buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своем состоянии после того, как была экстренно госпитализирована и прооперирована в Москве. Соответствующее видеообращение она разместила в stories на своей странице в социальной сети Instagram.

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Звезда попросила прощения у подписчиков за то, что долго не выходила на связь, поскольку долго отходила от наркоза. Она пожаловалась на то, что до сих пор не может прийти в себя. "Просто очень поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под наблюдением врачей и еще, наверное, чуть-чуть полежу, потому что очень хочется спать", — объяснила произошедшее Бузова. Она призвала всех не переживать за нее, подчеркнув, что "главное, чтобы мама и папа знали, что все хорошо".

О госпитализации Ольги Бузовой СМИ сообщили 5 мая. Подробности о ее состоянии не уточнялись. Сама же знаменитость, обычно активно освещающая свою жизнь в социальных сетях, не публиковала информацию о произошедшем. Позже ее мать заявила, что ничего не знала об экстренной госпитализации дочери. От комментариев на эту тему воздержался и представитель певицы Антон Богославский.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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