Певица Ольга Бузова заявила о намерении исполнить гимн России на Параде Победы или на международных соревнованиях. Своей мечтой она поделилась в Instagram.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине", — написала поп-звезда в публикации. Она отметила, что одарить своим творчеством участников и зрителей данных мероприятий — ее заветная цель.

Бузова подчеркнула, что к этой мечте ее ведут сильные патриотические чувства. Знаменитость добавила, что ей обидно, когда в мире не признают достижения российских атлетов.

Заявление Бузовой оценили не все ее фанаты. Подписчики исполнительницы попросили девушку демонстрировать свою любовь к родине иным способом: "Можно доказать любовь к России как-нибудь не позоря гимн", "Боже, храни Россию от исполнения таких мечт". Самыми популярными и многочисленными комментариями под публикацией певицы стали прямые призывы к знаменитости не исполнять гимн.